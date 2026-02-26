Siamo ormai giunti alla terza serata del Festival, ma ecco che per il conduttore è arrivata una notizia inaspettata.

Questa sera, giovedì 26 febbraio 2026, andrà in scena la terza serata del Festival di Sanremo, che vedrà l’esibizione dei 15 Big che non si sono esibiti ieri, più la finale delle Nuove Proposte. Ma ecco che è arrivata la notizia riguardante gli ascolti per Carlo Conti.

Festival di Sanremo 2026, gli ascolti della seconda serata

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026 abbiamo visto la semifinale delle Nuove Proposte e l’esibizione di 15 Big. Non sono mancati momenti emozionanti, come l’omaggio alle vittime di Crans Montana da parte di Achille Lauro, e il duetto di quest’ultimo con Laura Pausini. Ma, come sono andati gli ascolti? La seconda serata ha registrato uno share pari al 59,9 %, con circa 9 milioni 53mila telespettatori. Un risultato che migliora di 2 punti gli ascolti della prima serata ma, rispetto invece alla passata edizione?

Festival di Sanremo 2026: ascolti in calo rispetto all’anno scorso

Come abbiamo visto, la seconda serata di Sanremo 2026 ha registrato uno share pari al 59% ma, se paragonato con l’edizione del 2025, c’è stato un calo. La seconda serata infatti registrò il 64,5 % di share. Anche nel 2024, con Amadeus alla conduzione, lo share fu del 60,1 %. Staremo a vedere come andrà questa sera per Carlo Conti.