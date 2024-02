Fi: Renzi, 'Tajani candidato unico congresso, forse ce la fa...'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "La politica italiana vede i consueti litigi: la Schlein che mette in fuorigioco i riformisti che stanno zitti e accettano qualunque cosa; la Meloni che si sente accerchiata da tutto, dai poteri forti ai Salvini deboli; la Russia che viene utilizzata per vicende di b...

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "La politica italiana vede i consueti litigi: la Schlein che mette in fuorigioco i riformisti che stanno zitti e accettano qualunque cosa; la Meloni che si sente accerchiata da tutto, dai poteri forti ai Salvini deboli; la Russia che viene utilizzata per vicende di banale politica interna anziché richiamarci a una riflessione geopolitica più ampia. Nel frattempo l’Italietta della diplomazia prende un’altra bella batosta dopo Expo e Bei: abbiamo straperso anche la gara per l’Autorita anticiclaggio". Così Matteo Renzi su twitter.

"Di solito da quando c’è Tajani arrivavamo terzi (su tre), stavolta siamo arrivati quarti, su quattro. Dopo Francoforte, Madrid e Parigi. Un successone direi. Per fortuna di Tajani al congresso di Forza Italia è l’unico candidato: non essendocene altri, forse ce la fa. Forse".