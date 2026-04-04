Filippo Laurino e Camila Solorzano lavorano in un ristorante mentre partecipano a Pechino Express

In mezzo all’attenzione mediatica di un reality, ci sono storie che ricordano come la quotidianità non sparisca con la popolarità. A confermarlo sono Filippo Laurino e Camila Solorzano, entrambi concorrenti nell’attuale edizione di Pechino Express, che mantengono il loro impiego in un ristorante milanese: lui svolge il ruolo di cameriere, lei lavora come cassiera. Questa doppia dimensione, tra lavoro e televisione, racconta una prospettiva meno glamour ma più radicata del dietro le quinte del piccolo schermo.

La partecipazione al programma ha aumentato la loro visibilità, ma non ha cancellato i ritmi di una vita normale. I due sono entrati in gioco grazie alle coppie con cui gareggiano: Filippo fa squadra con Chanel Totti, nome noto al grande pubblico, mentre Camila corre insieme alla sorella Candelaria Solorzano. Il contrasto tra fama e quotidianità emerge anche nelle reazioni dei clienti del locale, che spesso li riconoscono e cercano conferme o indiscrezioni sul reality.

La routine tra servizio e riconoscibilità

Nella vita di tutti i giorni, i turni al ristorante non si fermano per la tv: Filippo continua a indossare la divisa e a servire i tavoli, mentre Camila gestisce la cassa con la stessa naturalezza. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Laurino ha raccontato come i clienti si avvicinino sperando in uno spoiler, ma il regolamento del programma impedisce ogni anticipazione. Questo doppio ruolo, tra lavoro concreto e tutela degli accordi contrattuali, genera situazioni curiose: il pubblico vuole notizie, ma i concorrenti mantengono il riserbo.

Come reagiscono i clienti

La scena è spesso simile: qualcuno riconosce la coppia, chiede un selfie o prova a strappare dettagli sulla gara. Per motivi contrattuali i protagonisti non possono rivelare esiti o retroscena, e questo crea una dinamica dove la normalità del servizio si mescola all’attenzione mediatica. Però, al di là dei flash, la relazione con i clienti offre anche momenti di leggerezza che ricordano quanto la vita reale continui anche sotto i riflettori.

Le lezioni umane di un viaggio televisivo

Oltre all’aspetto pratico, l’esperienza sul percorso di Pechino Express ha lasciato impressioni profonde. Filippo ha sottolineato come il contatto con persone e famiglie incontrate durante la competizione abbia offerto una vera lezione di ospitalità. In posti dove le risorse sembrano scarse, i partecipanti hanno sperimentato generosità e condivisione che hanno saputo ribaltare la prospettiva quotidiana: ciò che in una grande città è considerato problema può essere vissuto con leggerezza altrove.

Dettagli che restano

Tra i ricordi citati ci sono gesti semplici: famiglie che aprivano la porta a stranieri con uno zaino, bambini che giocavano con pochi oggetti invece di uno schermo. Questo contrasto ha fatto comprendere ai concorrenti un diverso modo di misurare la felicità e l’ospitalità, elementi che Laurino definisce tra gli insegnamenti più significativi riportati a casa dalla trasferta televisiva.

La situazione in gara e i protagonisti coinvolti

La competizione è già entrata nel vivo: dopo la quarta puntata, tre coppie sono state eliminate, le note come Creator, Ex e Comedian. Nel frattempo, le squadre che includono Filippo Laurino e Chanel Totti (team Raccomandati) e Camila con Candelaria Solorzano (team Albiceleste) restano in corsa insieme ad altre formazioni come Spassusi, le Dj, i Rapper, i Veloci e le Biondine. La varietà dei partecipanti conferma il sapore corale del format, dove differenti storie personali si intrecciano lungo il percorso.

Un elemento aggiuntivo dell’attualità riguarda la carriera di Candelaria Solorzano, che era stata selezionata per il ruolo della Gatta Nera nella nuova edizione de Il Mercante in Fiera, ma poi è stata esclusa dopo la diffusione virale di un video controverso. Questo episodio dimostra come la visibilità mediatica possa avere ricadute immediate sulla carriera, amplificando scelte produttive e reazioni pubbliche.

In sintesi, la storia di Filippo Laurino e Camila Solorzano offre uno sguardo sulla convivenza tra lavoro quotidiano e esperienza televisiva: una combinazione di normalità, restrizioni contrattuali e insegnamenti personali che arricchiscono il racconto del reality. Tra il servizio al ristorante e le tappe del programma, rimane la sensazione che la televisione non annulli la vita vera, ma la metta in evidenza.