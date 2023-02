Home > Video > Filippo Riniolo contro il 41 vis applicato all’anarchico Cospito Filippo Riniolo contro il 41 vis applicato all’anarchico Cospito

L’artista Filippo Riniolo difende l’anarchico Alfredo Costipo denunciando l’applicazione del 41 bis al caso. Al momento Cospito è in carcere con l’accusa di strage di stato, che "non è stata applicata nemmeno agli assassini di Borsellino". Il 41 bis nasce per impedire ai boss mafiosi di avere contatti con l’organizzazione e poter mandare avanti il loro lavoro. “Lo sciopero della fame di Alfredo Cospito sta continuando e ha perso più di 38 kg: questa persona sta morendo”