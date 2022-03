Fine vita, Cappato: voto oggi alla Camera importante, avanti

Milano, 10 mar. (askanews) – “Il voto di oggi è un passo importante, non è l’eutanasia legale ma è riconosciuto quanto abbiamo conquistato con Dj Fabo, con il diritto a determinate condizioni a non dover subire una sofferenza insopprotabile. Nella legge ancora sono discriminate le persone che non sono dipendenti da un trattamento sanitario, se ci sarà conoscenza potremo superare anche questa discriminazione. Andiamo avanti”. Questo il commento di Marco Cappato, dell’Associazione Luca Coscioni, sul voto dell’Aula della Camera, che ha approvato con 253 voti a favore, 117 voti contrari e 1 astenuto il ddl in materia di morte volontaria medicalmente assistita.

Il provvedimento passa ora all’attenzione del Senato.