In Alabama una tentata rapina finisce in sparatoria e fa un morto: finge un guasto all’auto e spara ad un giovane che si era fermato ad aiutarla

Arriva dal parco nazionale di Talladega, in Alabama negli Usa, la terribile storia di una donna che finge un guasto all’auto e spara ad un giovane che si era fermato ad aiutarla, uccidendolo. I media della Florida, di cui la vittima era originaria, spiegano che Adam Simjee e Mikayla Paulus avevano visto quella donna in difficoltà e è iniziato l’incubo.

Finge un guasto all’auto e spara ad un giovane

Incubo incarnato da Yasmine Hider, che appena ha visto che la coppia si era fermata ed aveva estratto una pistola puntandola contro Adam e Mikayla. Hider aveva poi ingiunto ai due di camminare verso il bosco e a quel punto Adam, che era armato anche lui, ha estratto l’arma ed ha fatto fuoco ferendo la donna ma è stato raggiunto a sua volta da tre colpi che dopo poco lo hanno uccio malgrado il disperato allarme ai soccorritori lanciato dalla fidanzata.

La fuga della complice e il bimbo armato

E la rapinatrice? I media spiegano che è stata operata ed è ora ricoverata i gravi condizioni. Quando è arrivata la polizia la fidanzata di Adam ha rivelato che con la Haider c’era un’altra donna fuggita nei boschi. Gli agenti l’hanno individuata poco dopo, non prima di incappare in un bambino di 5 anni con in mano un fucile carico puntato su di loro. Il piccolo viveva con la coppia di criminali ed è stato fatto desistere e portato in una struttura protetta.