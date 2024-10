Il dissing tra Tony Effe e Fedez ha tenuto banco sui social e nelle classifiche musicali negli ultimi giorni. Ora, che sembrerebbe tutto finito, chi ha guadagnato più follower dallo scambio di frecciatine e rime al vetriolo?

I follower dei due rapper dopo il dissing

Dallo scontro social e musicale Fedez ha visto un decremento significativo della sua community, mentre il rapper della Dark Polo Gang ha visto un aumento della sua popolarità.

Martedì 17 settembre Tony Effe pubblica le sue 64 Bars per Red Bull. In quel momento sul suo Instagram conta 2 milioni 735 mila fan. Tuttavia, con l’uscita di Chiara il 20 settembre, Tony Effe continua a registrare fan in aumento passando dai 2 milioni e 986 mila follower agli oltre 3 milioni, fissi ancora oggi.

Fedez, invece, ha visto calare i suoi followers: -1116 follower il 21 settembre; -2008 il giorno dopo; -3857 il 23 settembre, arrivando così a 14,1 milioni di seguaci.

Il dissing tra Tony Effe e Fedez

Il litigio tra i due rapper è iniziato con una serie di stories su Instagram dove si stuzzicavano a vicenda. Poi, Tony Effe ha lanciato le sue 64 Bars per RedBull, dove ha citato Chiara Ferragni ed attaccato la Boem, bibita lanciata proprio da Fedez.

L’ex marito di Chiara Ferragni ha deciso di rispondere con un brano mercoledì 18 settembre, dal titolo L’infanzia difficile di un benestante, in cui compare anche Taylor Mega, ex di Tony Effe.

Nel frattempo, Tony Effe ha rilanciato. Sabato 21 settembre ha pubblicato la canzone dal titolo Chiara, dove nel testo il rapper continua a scagliarsi contro Fedez prendendo in ferimento anche i suoi figli.

L’uscita della canzone, però, ha scatenato la reazione di Fedez e Chiara Ferragni, indignati per il coinvolgimento dei figli, Leone e Vittoria. A tal proposito, l’influencer è intervenuta e sui social ha scritto:

“Fate quello che volete ma lasciate in pace me e i miei figli, grazie”.

Nel pomeriggio del 20 settembre arriva l’ennesima risposta di Fedez con la pubblicazione della canzone Allucinazione collettiva. Una canzone il cui testo parla della fine del rapporto con Chiara Ferragni, dunque, sposta l’attenzione su un altro argomento togliendo necessità e possibilità di replica.