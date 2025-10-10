L’arrivo di un fiocco rosa illumina la vita di Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi. Dopo mesi di attesa e discrezione, la coppia annuncia la nascita della loro prima figlia, segnando l’inizio di un nuovo capitolo fatto di gioia, emozioni e momenti indimenticabili. Tra la felicità condivisa sui social e l’intimità custodita lontano dai riflettori, il cantante e la compagna mostrano come la famiglia possa diventare il centro di un mondo tutto nuovo, in cui ogni istante diventa prezioso e memorabile.

Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi: una gioia attesa e una vita familiare discreta

Sposati dal 2023, Benjamin e Greta avevano reso noto lo scorso luglio la dolce attesa, svelando che si trattava di una femmina. Nel corso della gravidanza, il cantante aveva condiviso alcuni momenti sui social, mostrando con orgoglio il pancione della moglie e anticipando il nome scelto per la bambina grazie a un dono speciale ricevuto dal suo amico e collega Federico Rossi.

Greta Cuoghi, pur mantenendo una certa riservatezza rispetto alla vita pubblica del marito, non ha nascosto la felicità per l’arrivo della figlia. La coppia ha sempre cercato di proteggere la propria intimità, costruendo un rapporto solido e lontano dai clamori mediatici, nonostante le difficoltà personali vissute da Benjamin in passato.

Già a marzo, ospite di Verissimo, il cantante aveva confessato di sognare di diventare padre: “Diventare padre sarebbe un sogno”, parole che oggi assumono un significato ancora più profondo.

Fiocco rosa per Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi: l’annuncio sui social

La nascita della figlia Athena, avvenuta il 7 ottobre 2025, è stata annunciata dal cantante con un post pubblicato su Instagram, accompagnato da uno scatto che lo ritrae insieme alla moglie Greta Cuoghi e alla neonata. Nel post, Benjamin ha scritto:

“Esiste un prima e un dopo. Il 7 ottobre 2025 alle 08:38 è la linea esatta che li divide”, sottolineando l’importanza di questo momento nella sua vita.

L’annuncio ha rapidamente raccolto migliaia di messaggi di affetto da parte di fan, colleghi e amici, confermando quanto l’arrivo di Athena sia un evento celebrato e atteso.