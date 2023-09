Un individuo di 22 anni è stato identificato attraverso l’esame delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza e successivamente denunciato alle autorità in conformità alle più recenti leggi che riguardano “offese, danneggiamento, deturpazione, vandalismo, inquinamento e uso improprio di beni culturali o paesaggistici.

Firenze, il selfie del turista sulla fontana Nettuno: la ricostruzione

Durante la notte tra il 3 e il 4 settembre, un giovane turista tedesco di 22 anni, è salito sulla Fontana del Nettuno, nota anche come “Biancone,” situata nella Piazza della Signoria a Firenze. L’intenzione era quella di scattare un selfie, ma sfortunatamente ha causato danni al monumento. In particolare, la zampa anteriore destra del cavallo ha subito danneggiamenti, compromettendo alcune delle stuccature realizzate durante il restauro del 2018, come riportato ufficialmente da Palazzo Vecchio.

Il selfie del turista alla fontana Nettuno: il conto dei danni

Dopo un’attenta ispezione, è stato rilevato che anche la parte superiore del carro, realizzata in marmo rosso, ha subito la separazione di una porzione triangolare di dimensioni approssimative di 25 x 20 millimetri. Gli esperti comunali hanno stimato il danno a circa cinquemila euro.

Il ragazzo di 22 anni è stato identificato grazie alle registrazioni delle telecamere di sorveglianza e successivamente denunciato in base alle nuove disposizioni riguardanti la “distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”.