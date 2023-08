A Firenze nella notte i graffiti imbrattano il Corridoio vasariano

Firenze, 23 ago. (askanews) – Un atto vandalico, nella notte, a Firenze: il corridoio Vasariano imbrattato con dei graffiti. Il danno ha colpito la parte esterna delle colonne del percorso sopraelevato che collega Palazzo Vecchio con Palazzo Pitti. Per il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, non è il ghiribizzo di un ubriaco ma un atto premeditato: “Ben sette pilastri sono stati imbrattati ai danni degli uffizi e della collettività. Va applicata la legge esistente con polso fermo e se non dovesse bastare va introdotta una legge più severa”.

Di “vandalismo gravissimo” parla anche il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, perché “colpisce uno dei luoghi simbolo del patrimonio nazionale. Occorre che costoro capiscano che anche un piccolo graffio sarà d’ora in poi perseguito”.

Il sindaco Dario Nardella assicura che si stanno visionando tutti i filmati delle telecamere: “Si tratta di un gesto spregevole di persone che ignorano il valore del patrimonio. Polizia municipale e carabinieri hanno avviato le indagini, stiamo facendo i rilievi dei danni dopodiché la direzione degli Uffizi interverrà immediatamente per la rimozione di queste brutte scritte”.