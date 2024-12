Fisco: Nevi (Fi), 'risorse recuperate da evasione per ridurre pressione fiscale'

Fisco: Nevi (Fi), 'risorse recuperate da evasione per ridurre pressione ...

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – "Noi abbiamo fissato un principio fondamentale ad inizio legislatura, ovvero un fisco amico, costruito su un patto di lealtà con il contribuente, che prevede recupero dell'evasione da destinare alla riduzione della pressione fiscale. Per questo abbiamo chiesto ed ottenuto la riapertura del concordato preventivo biennale, un vantaggio per lo Stato ma anche per i contribuenti. Questa è la visione che Forza Italia porta avanti da sempre e che trova attuazione nel decreto fiscale e nella manovra di bilancio". Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito, ospite a Coffee Break.