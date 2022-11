Fisco, Tributaristi: "Da stabilità norme a calo pressione, 10 priorità per riforma"

Roma, 23 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Il vicepresidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi, Giuseppe Zambon, al XXII Convegno Nazionale Int di Roma, ha presentato le 10 priorità per riformare il fisco. “Questi sono 10 punti che abbiamo già approfondito, problematiche e ob...

(Adnkronos/Labitalia) – Il vicepresidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi, Giuseppe Zambon, al XXII Convegno Nazionale Int di Roma, ha presentato le 10 priorità per riformare il fisco. “Questi sono 10 punti che abbiamo già approfondito, problematiche e obiettivi per cui forniremo soluzioni concrete che consegneremo alle istituzioni parlamentari e di governo” ha dichiarato Zambon.

Il presidente dell’Int Riccardo Alemanno ha voluto sottolineare come sia fondamentale che la riforma fiscale inizi da subito il suo percorso in questa nuova legislatura, perché la riforma del sistema fiscale è prioritaria anche per risollevare l’economia della Nazione e dare più equità e certezza al rapporto fisco-contribuenti.

Le 10 priorità dell'Istituto nazionale tributaristi sono: chiarezza e stabilità normativa, semplificare la tecnica legislativa, riordino testi unici, valorizzazione dello statuto del contribuente, ottimizzare l’utilizzo dei sistemi digitali, interoperabilita' delle banche dati della Pa, semplificazione adempimenti, equità e riduzione della pressione fiscale, revisione del sistema sanzionatorio, lotta all’evasione.

