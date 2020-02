Governo: contatti Conte-Sardine, si lavora ad incontro

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – Si sono sentiti e presto si vedranno. A quanto apprende l'Adnkronos, ci sono stati contatti tra il premier Giuseppe Conte e il movimento delle Sardine, oggi arrivate a Roma per un incontro con il ministro del Sud Giuseppe Provenzano e domani attese dal ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia. Ci sono stati contatti, riferiscono alcune fonti, ora si cerca una data in agenda per fissare un incontro che si terrà presto.