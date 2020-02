Banche: Assopopolari, 'su riforma Popolari avvocato Ue rimanda a giudice nazionale'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – "Il Consiglio di Stato chiede alla Corte di Giustizia se la riforma delle Popolari contrasti col diritto europeo. L'Avvocato Generale dice: di per sé no, deve valutarlo il giudice nazionale". Così il presidente di Assopopolari, Corrado Sforza Fogliani in un tweet.