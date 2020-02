Donzellini nominato presidente Cda Ravenna Incoming

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – Il Cda del consorzio Ravenna Incoming ha nominato nuovo presidente Gilles Donzellini, direttore del ristorante La Campaza di Fosso Ghiaia. Nicolo’ Scialfa, presidente precedente, resta in consiglio col ruolo di vicepresidente; il consorzio avrà un secondo vicepresidente, ovvero Riccardo Marcante, direttore generale di Mirabilandia. Gli altri componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono l’ex vicepresidente Mauro Mambelli, Filippo Donati (Hotel Diana), Gianluigi Casalegno (la Reunion), Alan Bittner (Costa Parchi), Nicola Musca (Grand Hotel Mattei), Leonardo Corbucci (aeroporto Rimini) e la direttrice del consorzio, Francesca Ferruzzi.

Ravenna Incoming è un consorzio formato da operatori privati, che ha in gestione gli uffici informazione Iat a seguito di assegnazione di bando pubblico e si occupa della promo-commercializzazione di prodotti turistici, aventi come destinazione principale il territorio di Ravenna e provincia.

L'attività di Ravenna Incoming è rivolta al turismo individuale ed organizzato, all'organizzazione di congressi, incentive, fiere ed eventi.

Il consorzio è formato da strutture ricettive, ristoranti, campeggi, società specializzate nel catering e nei servizi congressuali, agenzie di viaggio: l’ingresso recente di soci importanti come il Parco di Mirabilandia, Costa Parchi (che gestisce Aquafan, Oltremare, Italia in Miniatura e Acquario di Cattolica) e l’Aeroporto di Rimini, ha lo scopo di rinforzare l’attività del consorzio e di promuovere in maniera ancor più autorevole il territorio ravennate e le sue strutture turistiche.

In particolare, nei prossimi mesi Ravenna Incoming lavorerà su obiettivi specifici: fra i quali la collaborazione con i due territori limitrofi di Cervia e Comacchio, le diverse iniziative collegate al richiamo di Dante 2021 e l’ampliamento delle esperienze sul portale ravennaexperience.it.

"Oggi il turismo è sempre più fluido, e per affrontarne le sfide è fondamentale fare sempre più rete fra operatori e soggetti che se ne occupano", sottolinea il presidente, Gilles Donzellini.

"Il nostro obiettivo va in questa direzione: promuovere Ravenna e il suo territorio, sia coinvolgendo sempre più le professionalità presenti in quest’ambito, sia collaborando al meglio con i territori limitrofi per una proposta integrata che possa richiamare il maggior numero possibile di visitatori", aggiunge.

"Entrare nella famiglia di Ravenna Incoming, per Mirabilandia, vuol dire continuare a impegnarsi sempre più nella promozione del territorio – gli ha fatto eco il nuovo vicepresidente Riccardo Marcante, direttore generale di Mirabilandia -. La sinergia con gli altri operatori dell’area è fondamentale per la buona riuscita del nostro lavoro. La parola d’ordine è quindi fare squadra per raggiungere l’obiettivo comune che è la valorizzazione del patrimonio che abbiamo a disposizione".