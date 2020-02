Vivendi: dividendo 2019 di 0,60 euro per azione (+20%)

Parigi, 13 feb. (Adnkronos) – Il Cda di Vivendi proporrà all'Assemblea degli azionisti un dividendo per 2019 di 0,60 euro per azione, in crescita del 20% rispetto a quello distribuito nel 2018 (0,50 euro per azione). Lo rende noto Vivendi che oggi ha presentato i risultati del 2019.