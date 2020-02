Sicilia: Giammanco (Fi), 'governo sostenga attività tonnara Favignana'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – "Il governo sostegno l’attività imprenditoriale della tonnara di Favignana, che ha riaperto dopo 12 anni di inattività, e gli attribuisca una quota di tonno rosso che garantisca la sostenibilità economica dell’impresa che con grandi sacrifici e investimenti vuole rimettere in moto un luogo storico". Lo chiede Gabriella Giammanco, vicecapogruppo di Fi al Senato, in un'interrogazione al sottosegretario per le Politiche agricole.