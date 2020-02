Governo: Cuperlo, 'no al metodo 'Scilipoti', no a brutti film del passato'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – "Forse non ho capito io, ma troverei insostenibile una posizione che rivalutasse il metodo 'Scilipoti'". Lo scrive Gianni Cuperlo del Pd su Huffpost. "Per quanto mi riguarda ha ragione Zingaretti quando dice che al governo serve uno scatto e noi siamo completamente impegnati per questo traguardo. Immaginare maggioranze diverse con sedicenti 'responsabili' somiglia troppo a brutti film del passato".

"Dobbiamo volere il rilancio di questo governo e di questa maggioranza e chi sceglie di romperla se ne assume ogni responsabilità. Giustissimo invece lavorare da subito a costruire il campo largo, l’alleanza progressista, di una alternativa vincente alla destra", aggiunge.

"Lasciamo perdere alibi e trasformismi che già parecchio danno hanno prodotto alla nostra democrazia e alla reputazione delle sue istituzioni.

Il Pd è tornato in campo con la forza delle idee e di alcune coerenze. Vediamo di proseguire sulla retta via", conclude Cuperlo.