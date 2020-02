Shoah: applausi Aula Senato a Segre per dottorato honoris causa**

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – L'Aula del Senato ha tributato un lungo applauso alla senatrice a vita Liliana Segre, che ieri ha ricevuto un dottorato honoris causa in Storia dell'Europa all'università Sapienza di Roma. E' stata la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ad informare l'emiciclo dell'onorificenza per Segre, superstite dell'Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana. La senatrice ha sorriso e giunto le mani per ringraziare i colleghi. Già prima di entrare in Aula un capannello di senatori aveva circondato Segre per complimentarsi con lei.