Coronavirus: dipendente Unilever, 'unità Ricerca chiusa almeno fino a mercoledì'

Milano, 21 feb. (Adnkronos) – Le linee produttive dello stabilimento di Unilever di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, non riapriranno prima di lunedì pomeriggio, mentre l'unità di Ricerca e Sviluppo, dove lavorava il 38enne ricoverato dopo essere stato contagiato da coronavirus, "sicuramente non prima di mercoledì prossimo". E' quanto spiega all'Adnkronos un dipendente della multinazionale, che preferisce restare anonimo. Dopo aver trattenuto nello stabilimento circa 160 dipendenti per effettuare la prova tampone per verificare nuovi casi, i dipendenti sono stati rimandati a casa. Gli esiti degli esami arriveranno fra domani e domenica.