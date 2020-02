Coronavirus: Razza, 'Musumeci soggetto attuatore ordinanza Protezione civile'

Palermo, 22 feb. (Adnkronos) – "Come richiesto dalla regione Lombardia, dall'Emilia Romagna e dal Veneto, anche la Sicilia chiederà che il presidente Musumeci venga nominato dal commissario per l'emergenza Coronavirus come soggetto attuatore per la Sicilia dell'ordinanza di protezione civile". Ad annunciarlo è l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza durante la conferenza stampa seguita alla riunione dell'Unità di crisi sul Coronavirus convocata oggi a Catania.

"Questo – ha spiegato Razza – ci consentirà di avere una visione unitaria degli interventi che dovranno essere adottati e anche di poterci avvalere in maniera più rapida di tutte le prerogative che l'ordinanza pone, tra queste, per esempio, l'acquisto dei dispositivi che dovranno essere ulteriormente distribuiti".