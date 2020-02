Coronavirus: bozza misure Regioni non colpite, quarantena per chi in zone rosse ultimi 14 giorni

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – Quarantena domiciliare per "chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico", dunque chi rientra dalle aree della Cina, dai comuni italiani in 'zona rossa' e nel paesi in zona a rischio "come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità". Questa una delle misure contenute nella bozza di ordinanza -visionata dall'Adnkronos- inviata in queste ore dal governo alle Regioni senza cluster, ovvero che non hanno focolai interni di Coronavirus. (segue)