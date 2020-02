Coronavirus: La Russa (Fdi), 'doveroso sospendere Area B e C a Milano'

Milano, 25 feb. (Adnkronos) – Sospendere Area B e Area C a Milano è una "doverosa misura che la giunta di sinistra, ad avviso di Fratelli d’Italia, deve immediatamente assumere". Lo sostiene Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d’Italia, che trova "particolarmente tempestiva la ottima proposta del consigliere comunale milanese di Fratelli d'Italia Andrea Mascaretti", che ieri ha chiesto al Comune di sospendere le limitazioni al traffico automobilistico nelle aree B e C di Milano al fine di evitare l’affollamento sui mezzi pubblici in città. "Non vorrei che ancora una volta, magari per motivi di cassa, si ritardasse questa semplice ma doverosa misura", aggiunge ancora.