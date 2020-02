Coronavirus: Furfaro, 'da Zaia barbarie, meritiamo di meglio'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – "Una classe dirigente totalmente inadeguata. Persino i leghisti dal vestito buono, alla fine non riescono a reprimere il proprio razzismo e i pregiudizi in chi non è ignorante come loro. Questa è barbarie. Siamo l'Italia e ci meritiamo di meglio. Molto di meglio. #Zaia". Lo scrive su twitter Marco Furfaro della segreteria Pd.