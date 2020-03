Coronvirus: interrogazione Ceccanti a Viminale, 'maggiore chiarezza su autocertificazioni'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – Stefano Ceccanti del Pd ha presentato un'interrogazione a risposta scritta al Ministero dell’Interno sulle questione autocertificazioni per gli spostamenti visto che, "fermo restando l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere, persistono delle incertezze relative alle modalità dell’autodichiarazione che possono tradursi in difficoltà per i cittadini, su cui si ricevono segnalazioni di varia natura".

Per questo Ceccanti chiede "se non ritenga utile dare maggiore divulgazione con tutti gli strumenti disponibili in particolare al fatto che i cittadini non sono in alcun modo obbligati a portare con sé i moduli prestampati e a compilarli in precedenza e che, invece, le forze di polizia statali e locali li hanno con sé a disposizione e che possono essere compilati anche al momento del controllo".