Coronavirus: La Rocca Ruvolo, 'negativi ultimi tamponi in ospedale Sciacca'

Palermo, 17 mar. (Adnkronos) – Tutti negativi i tamponi per il Coronavirus effettuati all'ospedale di Sciacca (Agrigento). Ad annunciarlo, sul suo profilo Facebook, è la presidente della commissione Salute Ars Margherita La Rocca Ruvolo. "Buone notizie dall’ospedale di Sciacca – scrive – Ho appena sentito il direttore sanitario dell’Asp di Agrigento il quale mi ha comunicato che la terza tranche dei tamponi fatti all’ospedale Giovanni Paolo II per rilevare eventuali contagi da virus Covid-19, per l’esattezza 66, sono risultati tutti negativi".