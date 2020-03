Coronavirus: benzinai, vogliamo garantire servizio ma rischio per mancanza liquidità**

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – Nessun sciopero dei benzinai è stato proclamato: anzi i gestori "vogliono garantire il servizio ma sono allo stremo e temono di non poter continuare nella loro attività per mancanza di liquidità". È quanto scrivono le organizzazioni di categoria dei Gestori (Faib, Fegica e Figisc-Anisa) in risposta alla sollecitazione giunta dalla Commissione di Garanzia sullo sciopero nei pubblici servizi essenziali. "Le scriventi Federazioni intendono immediatamente chiarire di non aver mai in nessun modo organizzato, né proclamato l’iniziativa di sciopero che viene loro attribuita", sottolineano.