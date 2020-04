Coronavirus: emendamento Pd per rimborsi rette asili nido e materna

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – "Un contributo forfettario mensile pari a euro 120 per ogni bambino con età da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino di età superiore". E' quanto propone un emendamento Pd al Cura Italia, a prima firma Iori-Verducci, in cui si chiede il rimborso delle rette per chi gestisce, nel pubblico e nel privato, asili nido e scuole materne.

"I soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie comunali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici beneficiano, fino al 31 luglio 2020, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione del servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120 per ogni bambino con età da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino di età superiore.

Le rette eventualmente incassate sono restituite ai fruitori, limitatamente alla quota relativa al periodo di sospensione del servizio".