Coronavirus: Sala, 'collaboriamo con Regione, necessario far luce su Trivulzio' (2)

(Adnkronos) – "La sanità è di responsabilità della Regione", chiarisce il sindaco Sala. Il Pio Albergo Trivulzio è un'azienda di servizio alla persona e "l'ente competente al suo controllo è l'Ats", secondo la legge regionale 1 del 2013. Il Comune è disposto a collaborare con Regione Lombardia "per capire non tanto e solo quello che è successo, ma anche per mettere a punto un sistema che dovrà continuare a lavorare in settimane e mesi assolutamente critici", conclude il primo cittadino.