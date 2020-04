Coronavirus: Errani, 'costruire ripresa ma serve una visione, un progetto per l'Italia'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – "Noi voteremo convintamente questo decreto". Lo dice Vasco Errani di Leu in aula al Senato durante le dichiarazioni di voto sul dl Cura Italia. "Si può criticare tutto ma consentitemi di dire una cosa: noi dobbiamo gestire un'emergenza inedita e nessuno qui può scagliare la prima pietra. Quello che va fatto è evitare una drammatica crisi economica, costruire un percorso di ripresa e siamo tutti chiamati a una sfida avendo una visione per questo Paese. Nel secondo dopoguerra ci fu una visione per la ricostruzione del Paese".