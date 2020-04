Coronavirus: Zingaretti, su misure 'fare presto, questa è la priorità'**

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – "Fondi per Partite Iva, cassa integrazione, buoni spesa, credito alle imprese. Scelte importanti, come altre utili. Ma ora un appello: tutti concentrati per un obiettivo semplice e chiaro: FARE PRESTO. Non è una priorità, è LA priorità". Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.