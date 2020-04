Coronavirus: Fontana, 'Buffagni mal interpreta, da 4/5 ripresa graduale concordata'

Milano, 15 apr. (Adnkronos) – Il viceministro Buffagni "ha male interpretato quello che diciamo, noi non ci permettiamo di parlare di attività produttive, che sono competenza del Governo centrale, sottratta a ogni nostra possibile valutazione. Noi parliamo di graduale ripresa delle attività ordinarie che sarà concordata con il Governo". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando le parole di Stefano Buffagni, convinto che la Regione stia sbagliando. "Io faccio parte – aggiunge in diretta a Stasera Italia – della cabina di regia che provvederà alla riapertura necessaria, ma credo che sia giusto iniziare a pensare come attrezzarsi per convivere con questo virus. Non possiamo restare chiusi".