Coronavirus: Villaorsa, 'senza banca pubblica sistema economico è in pericolo'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – "Alcune banche stanno comunicando ai propri clienti di non poter erogare i finanziamenti fino a 25 mila euro coperti al 100% con garanzia pubblica a causa dell’esaurimento dei plafond dedicati. L’Italia non può attendere oltre. Il sistema bancario nazionale ha bisogno di banche a partecipazione pubblica che svolgono la propria attività bilanciando logiche, criteri e condizioni di mercato con l’interesse pubblico alla tutela della stabilità del sistema economico e produttivo. E’ un grave errore chiedere alle banche di svolgere attività 'sociali'". Ad affermarlo in una nota è il sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa.

"Nelle economie più evolute, 'in primis' in Germania – osserva -, il sistema bancario è ripartito in tre pilastri, le banche private, le banche cooperative e le banche a partecipazione pubblica.

Quest’ultime sono le banche istituzionalmente preposte ad erogare credito con tassi agevolati a famiglie ed imprese in difficoltà. Tutte le altre soluzioni non avranno gli effetti sperati", conclude Villarosa.