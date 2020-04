Coronavirus: Spadafora, 'da domani Sport e salute emetterà primi 27mila bonifici'

Milano, 26 apr. (Adnkronos) – "Una prima buona notizia: da domani Sport e salute sarà in grado di emettere i primi 27mila bonifici per mondo dello sport. Ci abbiamo messo un po' più di tempo rispetto all'Inps". Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, a Che tempo che fa. "Tutti coloro che hanno fatto domanda a Sport e Salute riceveranno il bonus di 600 euro. Per il decreto aprile le procedure saranno più rapide perché abbiamo una banca dati che prima non esisteva", aggiunge.