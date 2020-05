Coronavirus, Borrell: "Serve indagine scientifica su origine"

Bruxelles, 12 mag. (Adnkronos) – Serve un'indagine scientifica, "neutrale e oggettiva", per appurare la genesi del coronavirus Sars-Cov-2, che è passato dagli animali all'uomo provocando una pandemia dai costi incalcolabili. "Forse" i cosiddetti wet markets, i mercati diffusi in Asia Orientale e Sudorientale dove vengono tenuti in cattività, in condizioni promiscue e igienicamente precarie animali di ogni tipo a fini alimentari, sono "parte del problema", ma non ci sono certezze, che solo un'indagine scientifica può dare. Lo dice l'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri Josep Borrell, in videoconferenza stampa a Bruxelles dopo l'incontro on line con i ministri della Difesa Ue.

"Sapete più di me – risponde alla domanda se intenda o meno sollevare con le autorità cinesi la questione degli wet markets, uno dei quali, a Wuhan, è fortemente sospettato di aver avuto un ruolo nello spillover, il passaggio del Sars-Cov-2 dall'animale all'uomo – non so quale fonte scientifica usate per dire i wet markets sono probabilmente all'origine della pandemia".

"Noi – continua Borrell – sosterremo alla conferenza dell'Oms, il prossimo 18 maggio, una proposta per un'indagine scientifica approfondita per sapere di più su quali sono le origini della pandemia.

Certamente non oserei dire se si tratta degli wet markets o no, perché non ho dati scientifici su questo. E' quello che serve: un'indagine scientifica, neutrale e oggettiva, per sapere di più su che cosa è successo e per impedire che questo accada di nuovo. Forse gli wet markets sono parte del problema, ma francamente non sono in grado di confermare le vostre assunzioni", conclude il capo della diplomazia Ue.