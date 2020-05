Fase 2: Bellanova, 'politica deve dare risposte non fotografare situazione'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – "Dire certe cose a volte è scomodo, può non portare consenso nell'immediato ma il coraggio del riformismo è questo: misurarsi con i problemi, affrontarli, dare soluzioni e, se serve al Paese, non esitare ad andare controcorrente.” Lo ha affermato la ministra per le Politiche agricole Teresa Bellanova in diretta su Facebook a 'Iv Live' con il deputato di Italia viva Marco di Maio.

“Se non si fa questo, si svolge il ruolo di fotografi: in Italia -ha affermato l'esponente dell'esecutivo- è pieno di fotografi. Quelli professionisti vanno rispettati, ma i politici che fanno i fotografi per quanto mi riguarda preferisco non commentarli. Fotografare la realtà non è compito della politica. La politica deve saper guardare alla realtà e dare risposte, anche quando questo comporta un confronto difficile, sfidare a volte anche l’impopolarità.

Eppure il modo corretto e necessario è questo, il riformismo è questo: avere il coraggio di scegliere e di misurarsi anche con le scelte complicate".