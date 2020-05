Coronavirus: Asp Trapani, 'cinque positivi ma nessun focolaio locale'

Palermo, 27 mag. (Adnkronos) – Cinque casi positivi ma nessun focolaio locale. La Provincia di Trapani torna a fare i conti con il Covid-19 e dopo oltre una ventina di giorni senza nessun nuovo contagio registra due positivi a Castelvetrano e uno ciascuno a Calatafimi Segesta, Marsala e Mazara del Vallo. A fornire il dato l'Azienda sanitaria di Trapani, specificando che per quanto riguarda i positivi registrati a Castelvetrano si tratta in un caso di un paziente che si trova al Covid hotel San Paolo di Palermo e di un altro asintomatico di rientro da Verona e in quarantena dal 9 maggio. Importato è anche l'altro caso che si registra a Marsala, con un paziente tornato dalle Marche e anche lui in quarantena.

Per loro i test saranno ripetuti non prima di sette giorni.

Per quanto riguarda il caso di Calatafimi Segesta, invece, si tratta di un paziente che ha contratto la malattia nella clinica Villa Maria Eleonora, a Palermo, durante il ricovero. "Successivamente è stato trasferito nel Covid hospital di Partinico – spiegano dall'Asp di Trapani – e, infine, trasferito al domicilio in attesa di completa negativizzazione". Infine, il caso di Mazara del Vallo: un soggetto totalmente asintomatico risultato positivo fuori provincia e posto in isolamento per quarantena nella propria abitazione. Complessivamente i tamponi effettuati dall'Asp di Trapani sono 9.113, mentre i test sierologici sul personale sanitario 5.409. Cinque le vittime del Covid-19 dall'inizio dell'emergenza e 119 i guariti e dimessi.