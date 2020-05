Depistaggio Borsellino: legale, 'bugie Di Matteo, i pm non ridimensionarono pentito Scarantino' (2)

(Adnkronos) – E ancora: "Lui e la sua collega, fra gli attuali revisionati avevano chiesto l'assoluzione solo di Gaetano Murana, e per questo non appellarono": "Terza cosa – dice l'avvocato Di Gregorio, che è stata per molti anni la legale di Bernardo Provenzano – non è vero che al processo 'Borsellino ter', (l'ex pentito) Vincenzo Scarantino non lo proposero neppure perché lo avevano 'ridimensionato'. Basta leggere la sentenza del processo ter. I giudici scrivono, dopo aver letto tutti i verbali di Scarantino, che il soggetto era inattendibile in assoluto. È un intero capitolo che distrugge Scarantino e bacchetta i pm Di Matteo e Palma".

"Ma prima di tutto ciò, la domanda è: se Andrea Purgatori si è innamorato di lui (e pure di Saverio Lodato), non era opportuno per decenza, parlare di trattativa ma astenersi , dal parlare del depistaggio Borsellino?", conclude Rosalba Di Gregorio.

Al momento è in corso, davanti al Tribunale di Caltanissetta il processo sul depistaggio che vede imputati tre poliziotti, Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, accusati di calunnia aggravata. Per la stessa accusa sono indagati dalla Procura di Messina i pm Annamaria Palma e Carmelo Petralia.