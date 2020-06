2 Giugno: Prodi, 'manifestazione centrodestra contraddice parole Mattarella'**

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – Tra le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che invita all'unità, e le manifestazione in piazza oggi organizzate dal centrodestra "trovo contraddizione, ma c'è libertà di manifestare, ognuno manifesta. Credo che la Repubblica debba vedere tutti uniti perché siamo una famiglia, onestamente però numericamente queste manifestazioni non sono un granché, quindi lasciamo, lasciamo, lasciamo…". Così Romano Prodi, ospide da diMartedì su La7, in onda questa sera.