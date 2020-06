2 giugno: Salvini, 'oggi non era piazza 'vaffa' ma ripartenza'

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – "Quando gli italiani educatamente, pacatamente, pacificamente manifestano un'idea è sempre una buona idea. Oggi in piazza non c'era il 'vaffa' ma ricette per risolvere i problemi del Paese, la cassa integrazione che non arriva, la burocrazia che si mette di traverso a chi chiede soldi, i 600 euro agli autonomi non arrivati. Le 100 piazze che oggi abbiamo riempito, tra l'altro, le abbiamo lasciate più pulite di come le abbiamo trovate". Così Matteo Salvini, ospite di 'Stasera Italia' su Rete4.