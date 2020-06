Monza: si ribaltano con l'auto, in ospedale un uomo e una donna

Milano, 6 giu. (Adnkronos) – All'alba a Monza un incidente stradale con un'auto ribaltata ha portato un uomo e una donna di 25 anni in pronto soccorso. Il ribaltamento, senza altre auto coinvolte, è avvenuto alle 6.20 in via Amedeo Modigliani: la ragazza è stata ricoverata a Monza con un trauma cranio facciale, il compagno con un trauma cranico commotivo.

Sul posto, polizia e vigili del fuoco.