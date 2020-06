Fase 3: Ruffino (Fi), mancano ancora risorse adeguate per Comuni'

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Siamo ormai in piena Fase 3, ma per i Comuni il governo non ha ancora previsto le risorse adeguate per far fronte a tutte le nuove emergenze derivate dal flagello del Coronavirus. In questi mesi Anci ha dialogato in modo costruttivo con Palazzo Chigi, ma adesso oltre ai buoni propositi occorre essere più incisivi e portare a casa i fondi diventati ormai vitali per tante realtà".

Lo afferma Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia.

"Gli sportelli unici territoriali per le attività produttive -ricorda- sono in affanno; chi vuole avviare una nuova attività -penso soprattutto a giovani e donne- non ha a disposizione incentivi che possano in qualche modo favorire l’imprenditoria; servono fondi immediati per avere una vera formazione degli amministratori locali; occorre inoltre rilanciare, anche nei piccoli Comuni, il turismo. Il governo batta un colpo e Anci si dia una mossa, non c’è altro tempo da perdere”.