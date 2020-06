Fase 3: da Unicredit prestito da 15 mln a Gpi con garanzia Sace

Milano, 22 giu. (Adnkronos) – Unicredit ha deliberato un finanziamento da 15 milioni di euro a Gpi, gruppo quotato a Piazza Affari e attivo nel settore delle tecnologie e dei servizi dedicati alla sanità, al sociale e alla Pubblica Amministrazione, con oltre 2.200 clienti pubblici e privati.

L’operazione rientra nell'ambito del programma Garanzia Italia di Sace ed è la prima di questo tipo portata a termine in Trentino.

“Anche in Trentino Unicredit è pienamente operativa su tutte le possibili soluzioni di finanziamento previste dal Decreto Liquidità – ha dichiarato Luisella Altare, regional manager Nord Est di Unicredit – e l’operazione di supporto a Gpi ne è un’ulteriore prova concreta. La costante propensione a innovare e la capacità di reagire prontamente e adeguatamente al nuovo contesto rappresentano punti di forza in questa particolare congiuntura e Unicredit non farà mancare il proprio sostegno a quelle realtà imprenditoriali che faranno appello a queste risorse per attivare nuovi percorsi di crescita".

Matteo Santoro, direttore generale del gruppo Gpi, ha sottolineato che "il piano strategico di sviluppo ci proietta sui mercati internazionali. Unicredit è accanto a noi da anni, ci conosce e condivide il nostro progetto industriale".