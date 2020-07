L.elettorale: Bernini, 'Pd-M5S pensano solo a durata governo'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – "L’Europa ci chiede riforme che noi per primi avremmo l’esigenza di fare. Ma siamo gli unici a non aver neppure presentato entro giugno il piano nazionale. Il decreto semplificazioni, secondo Conte madre di tutte le riforme, resta in alto mare e la soluzione dei problemi viene sistematicamente rinviata all’autunno.

È quindi surreale che l’unica riforma che Pd e Cinquestelle vogliono varare a tutti i costi, portandola in Aula a luglio, sia quella elettorale". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"C’è una sola logica in questa follia: garantire -aggiunge- la durata del governo ai danni di un Paese che ha fretta di uscire dalla crisi e assiste sgomento alle convulsioni della maggioranza”.