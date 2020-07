Editoria: partnership tra Gruppo 24 ore e Ft, nasce 'Made in Italy: the restart'/Rpt

Milano, 8 lug. (Adnkronos) – ll Sole 24 Ore e Financial Times, leaders di riferimento nel settore dell’informazione economico, finanziaria, normativa e tributaria, a livello nazionale ed internazionale, annunciano un accordo di partnership per la realizzazione di un percorso di eventi digitali destinati a rappresentare il punto di riferimento per il rilancio e la ripartenza nel mondo delle eccellenze del made in Italy.

Unendo competenze ed autorevolezza e la rispettiva esperienza nel settore degli eventi, i due top player dell’informazione internazionale danno vita ad un evento unico nel panorama delle iniziative che promuovono il rilancio del Paese: “Made in italy: the restart – Relaunching the Italian Economy in a post-Covid world”. Una tre giorni di eventi digitali moderati dai migliori giornalisti del Sole 24 Ore e del Financial Times e trasmessi via streaming da Milano e da Londra e con traduzione simultanea italiano-inglese.

L'evento, **in programma il 6-7-8 ottobre 2020**, sarà aperto il primo giorno da un appuntamento istituzionale di altissimo profilo, che coinvolgerà le più alte figure istituzionali, top manager di aziende ed esponenti dei settori più rappresentativi del made in Italy per un'analisi dello stato dell'arte, dalle azioni poste in essere ed ancora da attivare e delle prospettive per la ripartenza.