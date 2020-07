5G: Le Maire, 'nessuna discriminazione ma Francia difenderà indipendenza e sicurezza'

Parigi, 9 lug. (Adnkronos) – "Non facciamo alcuna discriminazione rispetto ai produttori tlc che sia per la 4G o per la 5G. Huawei fornisce già operatori tlc come Bouygues o Sfr. La 5G cambia comunque molte cose perché si tratta di un dispositivo più complesso, c'è il tema delle informazioni e c'è un rischio più grande rispetto alla 4G che riguarda l'indipendenza e la sicurezza.

E' normale che la Francia difenda la sua indipendenza, la sua sicurezza e la sua sovranità ed è su questi criteri che prenderemo le nostre decisioni". Ad affermarlo ai microfoni della radio francese 'Europe 1' è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire ribadendo che "non sarà fatta alcuna discriminazione anche per quanto riguarda la vicenda Huawei".