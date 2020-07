Ue: Conte a Rutte, 'risposta tardiva danneggia anche Olanda'

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – Al presidente olandese Mark Rutte "spiegherò che abbiamo fretta nell'interesse di tutti, non solo nostro ma anche dell'Olanda. Più rischiamo di ritardare più rischiamo di elaborare una risposta inefficace. Se noi lasciamo che si distrugga il mercato unico i danni saranno anche per l'Olanda non solo per Italia, Spagna, Portogallo e Francia.

Anche l'Olanda beneficia dal mercato unico, si avvale dell'economia europea. Quindi anche nel loro interesse è una reazione chiara e immediata". Lo dice il premier Giuseppe Conte, in un'intervista al canale spagnolo Nius.