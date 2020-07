Genoa-Spal 2-0

Genova, 12 lug. (Adnkronos) – Il Genoa batte 2-0 la Spal in un match della 32esima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Ferraris' del capoluogo ligure. Grazie a questi tre punti i rossoblù salgono a quota 30 in 17esima posizione, scavalcando il Lecce, mentre gli emiliani restano desolatamente ultimi con 19 punti e sono sempre più vicini alla retrocessione in Serie B.

Un gol per tempo per i padroni di casa che passano in vantaggio al 24' con Pandev bravo ad andare via a Bonifazi e battere Letica con un destro in diagonale. Al 37' il portiere degli ospiti para un rigore a Iago Falque concesso per un atterramento di Cassata in area. Il raddoppio arriva al 9' della ripresa con una magistrale punizione di Schoene.