Famiglia: Bellucci (Fdi), 'ora da governo coperture per assegno unico'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "Come Fdi abbiamo votato coerentemente a favore della delega al governo per potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale. Da sempre denunciamo la drammatica emergenza legata alla natalità in Italia, tra gli ultimi in Europa e nel mondo, minimo storico di nascite dall’unità d’Italia da dati Istat nel 2019 -19mila bambini nati rispetto all’anno precedente.

A questo rischio estinzione la politica deve rispondere con un piano straordinario per sostenere la natalità degli italiani". Lo afferma Maria Teresa Bellucci, deputato e capogruppo per Fratelli d’Italia in commissione Affari Sociali della Camera e nella Bicamerale Infanzia e Adolescenza.

"In ragione di ciò, esprimiamo grande soddisfazione -aggiunge- per l’approvazione dell’emendamento di Fdi relativo all’assegno unico per residenti e domiciliati con figli a carico in Italia per tutta la durata del beneficio.

Con questo provvedimento abbiamo voluto dare una certezza alle mamme e ai papà italiani che vivono e risiedendo in Italia".

"Infine, Fdi votando a favore della delega ha garantito l’impegno assunto con le famiglie italiane, ora -conclude Bellucci- il governo deve garantire le necessarie coperture economiche".