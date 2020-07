Maestrini (Fincantieri): 'Non ci sono parole per ringraziare per il lavoro fatto'

Genova, 27 lug. (Adnkronos) – "Io credo che oggi non ci siano parole per ringraziare per il lavoro che è stato fatto in questi mesi. E stato fatto nel silenzio, nella dedizione, nello sforzo continuo di fare il proprio dovere, senza mai chiedere nulla.

Credo che questo è il segnale che l'Italia può ripartire perché è fatta di queste persone, le persone che hanno fatto il ponte sono quelle che formano l'Italia e io credo che così possiamo ricostruire l'Italia e farla ripartire dopo questo periodo". Così Alberto Maestrini, direttore Generale di Fincantieri e Presidente di Per Genova sul palco della serata 'Il Nuovo Ponte di Genova – Costruire il Futuro', dedicata alle maestranze che hanno ricostruito il viadotto Polcevera.

"E' vero che facciamo navi, possiamo dire da prima della Rivoluzione francese- ha aggiunto – ma è anche vero che abbiamo iniziato a lavorare ad alcune infrastrutture non da pochi anni, e quindi con l'idea affascinante dell'architetto Piano di costruire un ponte a forma di nave non potevamo mancare".